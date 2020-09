Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cette priorité de Villas-Boas, Longoria a de quoi faire…

Publié le 13 septembre 2020 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 13 septembre 2020 à 20h32

André Villas-Boas s’est montré très clair en conférence de presse vendredi : le recrutement d’un attaquant est primordial. L’OM va cependant devoir trouver les moyens alors qu’une piste de longue date s’éloigne sérieusement.

Ces dernières semaines, André Villas-Boas ne s’est certainement pas caché lors de ses sorties médiatiques. Le renfort d’un attaquant supplémentaire est escompté par l’entraîneur de l’OM. Vendredi, lors de son passage en conférence de presse, le technicien portugais a envoyé un nouveau message clair à ses dirigeants. « J'ai déjà détaillé le profil de l'attaquant que l’on attend, et aussi que Mbaye Niang ne viendra pas à l'OM. On continue à chercher. Ce n'est pas encore clair ce qu'on tente de faire. On a essayé de faire venir un joueur, mais ce n'était pas possible. On ne veut pas changer la hiérarchie avec Dario, mais avec la Ligue des Champions, il faut renforcer ce poste. ». Première indication et pas des moindres, M’Baye Niang ne rejoindra pas l’OM d’après les propos de l’entraîneur en personne. Pourtant, selon les informations exclusives du 10sport.com, Dimitri Payet et quelques éléments du vestiaire phocéen poussent en coulisse pour témoigner de l’arrivée de M’Baye Niang. Hormis l’attaquant du Stade Rennais, l’OM aurait activé d’autres pistes à ce poste.

De Luis Suarez à Islam Slimani en passant par Keita Baldé, l’OM a l’embarras du choix