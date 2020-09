Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas encore bougé pour ce dossier sensible !

Publié le 17 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que Leonardo ne semble pas totalement emballé par la philosophie de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG ne préparerait pas concrètement sa succession.

Malgré son beau bilan la saison passée avec quatre titres domestiques et une finale de Ligue des champions, une première dans l’histoire du PSG, Thomas Tuchel est régulièrement décrié pour son manque de fond de jeu et de ses choix tactiques. Le début de saison du club de la capitale n’arrange pas sa situation. En attestent les défaites face au RC Lens et à l’OM. De quoi le rapprocher de la sortie ?

Pas d’approches concrètes auprès d’un successeur de Tuchel