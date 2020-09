Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se voit déjà conseiller deux joueurs pour remplacer Bernat !

Publié le 18 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Contraint d'envisager le recrutement d'un latéral gauche afin de compenser la grave blessure de Juan Bernat, le PSG se voit déjà conseiller deux joueurs à ce poste.

C'est donc ce que tout le monde craignait. Le Paris Saint-Germain a confirmé que Juan Bernat avait été victime d'une rupture des ligaments croisés. Une situation qui pousse Leonardo à se renseignement sur le marché afin de trouver un remplaçant au latéral gauche espagnol qui sera absent plusieurs mois. Et le temps presse puisque dans le même temps, Layvin Kurzawa a été suspendu 6 matches suite à son comportement lors du choc entre le PSG et l'OM. Et Nabil Djellit conseille déjà deux joueurs à Leonardo.

Ghoulam et Aït-Nouri les bonnes pioches ?