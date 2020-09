Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est en train de réaliser un plan colossal !

Publié le 18 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Malgré le contexte économique très particulier, le Real Madrid parvient à réaliser un beau mercato en se renforçant sans dépenser, et surtout en se séparant de ses indésirables.

Après un recrutement très actif il y a un an pour un résultat très contrasté, le Real Madrid semble subir de plein fouet la crise sanitaire qui a un impact non négligeable sur les finances de tous les clubs européens. Cependant, le club merengue réalise jusque-là un mercato plutôt convaincant en réussissant l'exploit de se renforcer, tout en dégraissant de manière important son effectif. Ce qui n'est pas un mince exploit.

Le Real Madrid a déjà très bien vendu

En effet, le Real Madrid a réussi à vendre Achraf Hakimi et Sergio Reguilon, qui revenaient tous les deux d'un prêt respectivement au Borussia Dortmund et au FC Séville. Avec ces deux ventes, le club merengue récupère 70M€ sans avoir besoin de recruter pour compenser ces ventes. Et pour cause, que ce soit au poste de latéral droit, avec Carvajal et Odriozola, ou à gauche avec Mendy et Marcelo, le Real Madrid possède déjà deux joueurs. Mais surtout, ce sont les départs de James Rodriguez (Everton) et Gareth Bale (Tottenham) qui permettent aux Madrilènes de souffler financièrement grâce à l'économie de ces deux gros salaires. En parallèle, le Real Madrid s'est renforcé gratuitement avec le retour de prêt de Martin Odegaard. Pour le moment, c'est le mercato idéal.