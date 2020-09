Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un rebondissement dans le dossier Draxler ?

Publié le 17 septembre 2020 à 22h45 par A.M.

Malgré son but salvateur face au FC Metz (1-0) mercredi soir, la situation de Julian Draxler n'a guère évolué et son départ est toujours souhaité au PSG. Le joueur se serait d'ailleurs fait à l'idée de partir.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Julian Draxler fait partie des joueurs poussés au départ par le PSG qui cherche à vendre avant de se renforcer. L'international allemand s'est d'ailleurs distingué mercredi soir face au FC Metz en inscrivant le but de la victoire dans les arrêts de jeu alors que les Parisiens évoluaient à 9 contre 11. Cependant, ce but salvateur ne devrait pas faire évoluer la situation de Julian Draxler que Leonardo souhaite céder cet été pour 15M€. Mais de son côté, le joueur se sent bien à Paris et a du mal à envisager un départ malgré son statut de remplaçant.

Les agents de Draxler sondent le marché