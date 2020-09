Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible nouvelle de Bernat relance l'été de Leonardo !

Publié le 18 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Juan Bernat a été victime d'une rupture des ligaments croisés et sera absent plusieurs semaines, cette situation change les plans de Leonardo sur le marché.

« Juan Bernat : les examens pratiqués ce matin confirment la rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Plus d’informations seront communiquées ces prochains jours ». Par le biais de ce communiqué, le Paris Saint-Germain a confirmé la nouvelle qui été crainte, à savoir une rupture des ligaments croisés pour Juan Bernat qui va manquer plusieurs mois de compétition. Une situation qui change la donne sur le mercato pour Leonardo puisque le PSG va probablement être contraint de recruter un latéral gauche.

La blessure de Bernat change tout

En effet, alors que Leonardo avait finalement décidé de prolonger le contrat de Layvin Kurzawa, qui arrivait à échéance le 30 juin dernier, le PSG semblait tenir son duo au poste de latéral gauche. Par conséquent, il va falloir trouver un nouveau joueur à ce poste, ce qui n'était pas prévu, et la situation celle également l'avenir de Mitchel Bakker qui suscitait l'intérêt du Celtic Glasgow. Et ce n'est pas tout puisque des questions vont forcément se poser au sujet de l'avenir de Juan Bernat qui était en pleines négociations pour prolonger son contrat qui prend fin en juin 2021. Et nul doute qu'une telle blessure risque de changer la donne.