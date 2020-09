Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur de Zidane a fait du charme à José Mourinho !

Publié le 18 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Tout proche de boucler son départ du Real Madrid pour débarquer en prêt du côté de Tottenham, Gareth Bale a eu une discussion avec José Mourinho afin de le convaincre comme l’a expliqué son agent.

Sept ans après avoir quitté Tottenham pour rejoindre le Real Madrid, Gareth Bale semble sur le point de faire le chemin inverse ! L’ailier gallois de 31 ans, qui n’entre plus du tout dans les plans de Zinedine Zidane au sein du club merengue, est annoncé sur le départ depuis un bon moment. Et alors que toutes les parties auraient trouvé un accord sur les bases d’un prêt de Bale à Tottenham, l’agent du numéro 11 du Real Madrid a apporté des précisions sur les coulisses du dossier dans un entretien accordé à Sky Sports.

« Bale s’est entretenu avec Mourinho… »