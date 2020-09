Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’agent de Gareth Bale confirme pour son départ !

Publié le 17 septembre 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Alors que Gareth Bale semble plus que jamais se rapprocher d’un départ du Real Madrid pour retourner à Tottenham, son agent confirme la tendance.

Gareth Bale de retour à Tottenham, ça brûle ! La presse anglaise a indiqué ces dernières heures qu’un accord aurait été trouvé entre les différentes parties, et l’ailier gallois du Real Madrid devrait donc revenir chez les Spurs , sept ans après son départ, sous la forme d’un prêt. José Mourinho aurait fait le forcing en interne pour récupérer Bale, qui n’entrait plus du tout dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid. Et l’agent de l’ailier madrilène, Jonathan Barnett, a évoqué le dossier dans un entretien accordé à Sky Sports News .

« Il n’a jamais été aussi proche de quitter Madrid »