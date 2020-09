Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La presse anglaise fait une grande annonce sur Gareth Bale !

Publié le 17 septembre 2020 à 8h30 par G.d.S.S. mis à jour le 17 septembre 2020 à 8h32

En négociation avancée avec Tottenham ces dernières heures, Gareth Bale devrait bel et bien quitter le Real Madrid pour retourner chez les Spurs sous la forme d’un prêt. Explications.

Interrogé en conférence de presse mercredi, José Mourinho avait préféré botter en touche sur le probable recrutement de Gareth Bale en provenance du Real Madrid : « J'ai déjà essayé de faire signer Gareth Bale au Real Madrid, ce qui n'était pas possible pendant mon séjour là-bas. Et puis il est arrivé quand j'ai quitté le club. Il n'y a pas de secret à ce sujet. Même Gareth le sait. Mais je ne vais pas parler de celui car c'est un joueur du Real », indiquait l’entraîneur de Tottenham. Et pourtant, il semble que ce dossier ait très bien progressé ces dernières heures…

Tout serait bouclé pour Bale à Tottenham