Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'étau se resserre pour le dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 18 septembre 2020 à 19h30 par A.C.

Avec la blessure de Juan Bernat, le recrutement d’un latéral gauche est devenu une priorité pour Leonardo, au Paris Saint-Germain.

Il ne manquait plus que ça ! En pleine crise, après un début de saison compliqué, Thomas Tuchel vient de perdre Juan Bernat. Ce dernier s’est gravement blessé au genou et devrait donc être absent plusieurs mois. Ainsi, plusieurs sources ont annoncé la volonté du Paris Saint-Germain de recruter un latéral gauche, en cette fin de mercato. Mais c'est loin d’être nouveau ! Le 25 juin dernier, nous vous annoncions déjà que Leonardo souhaitait recruter un latéral gauche. La raison ? Une volonté de voir Bernat évoluer plus haut sur le terrain. A l’époque, nous vous parlions notamment d’Alex Telles, dont le contrat avec le FC Porto se termine en juin prochain.

La Roma pousse pour De Sciglio, mais...

Ces derniers jours, d’autres pistes ont été évoquées. C’est notamment le cas de Mattia De Sciglio, qui est loin d’être un inconnu au Paris Saint-Germain ! L’international italien a en effet été très proche du PSG l’été dernier, puis cet hiver. Leonardo avait en effet proposé un échange avec Thomas Meunier, mais la Juventus a finalement décidé de mettre un terme aux discussions. Désormais les choses auraient changé, mais le PSG doit notamment faire face à l’AS Roma. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , De Sciglio est bel et bien une piste chaude pour les Giallorossi , mais ce dossier serait bloqué à cause d’un Rick Karsdorp qui ne souhaite plus partir, mais également à cause d’un manque d’échange avec l’entourage du joueur ! Il Corriere explique en effet que si la Juve et la Roma auraient déjà trouvé un accord sur un prêt avec option d’achat à 10M€, il n’y aurait strictement rien entre la Roma et De Sciglio.

Le retour de la piste Ghoulam ?