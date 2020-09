Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une occasion à ne pas rater pour remplacer Juan Bernat !

Publié le 18 septembre 2020 à 18h30 par B.C. mis à jour le 18 septembre 2020 à 18h38

Alors que Juan Bernat s'est gravement blessé au genou gauche mercredi, le PSG pourrait partir à la recherche d'un nouveau latéral gauche, et le nom d'Alex Telles commence à revenir sur la table...

C'est l'hécatombe sur le flanc gauche de la défense parisienne. Expulsé face à l'OM pour son altercation avec Jordan Amavi, Layvin Kurzawa a écopé de 6 matches de suspension par la commission de discipline de la LFP. Si l'international français pourra participer aux premières rencontres de la phase de poules de la Ligue des Champions, il sera néanmoins absent en Ligue 1 jusqu'au 1er novembre et le déplacement à Nantes. Et la blessure de Juan Bernat n'arrange rien. L'Espagnol souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, et si la durée de son absence n'a pas été communiquée, on ne devrait pas le revoir avant mars. Leonardo n'a donc pas trop le choix, l'arrivée d'un nouveau latéral gauche devient une nécessite avec l'unique présence de Mitchel Bakker actuellement, mais vers qui pourrait se tourner le directeur sportif du PSG, qui peine déjà à se renforcer dans l'entrejeu et en défense centrale ?

Le PSG de retour dans la course pour Alex Telles ?

Comme vous l'a révélé le 10 Sport, Danny Rose ne débarquera pas du côté du Parc des Princes pour pallier les indisponibilités de Kurzawa et Bernat. Cependant, Leonardo ne part pas de zéro dans ses recherches puisque nous vous révélions en juin dernier que le club de la capitale travaille sur l'arrivée d'un latéral gauche depuis plusieurs mois, notamment dans l'optique de faire avancer Juan Bernat au milieu de terrain. C'est ainsi que Leonardo pourrait décider d'avancer dans certains dossiers ouverts, et notamment celui concernant Alex Telles. D'après O Jogo ce vendredi, le PSG redevient une option sérieuse pour le latéral brésilien qui avait fait l'objet de discussions entre le FC Porto et Paris. Il y a de la concurrence puisque Manchester United et l'Atlético de Madrid seraient également en course précise le média portugais, mais Leonardo a un vrai coup à jouer.

Pour Alex Telles, c'est maintenant 20M€