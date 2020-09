Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Danny Rose pour remplacer Juan Bernat ? La réponse !

Publié le 17 septembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Après la grave blessure de Juan Bernat, le PSG cherche un nouveau latéral gauche. Cité parmi les cibles parisiennes, Danny Rose est loin de Paris

Le verdict est tombé pour Juan Bernat. Et ce que les supporters et dirigeants du PSG craignaient est arrivé : rupture des ligaments croisés du genou pour l’Espagnol. Plusieurs mois d’absence au programme pour se soigner et revenir sur les terrains. Pour Paris, c’est un nouveau coup dur. Et la nécessité de recruter un nouveau joueur au poste de latéral gauche. Parmi les noms qui reviennent ces dernières heures, il y a le profil de Danny Rose, sur le départ à Tottenham.

Direction l’Angleterre

José Mourinho ne compte plus sur Danny Rose. Une opportunité à saisir pour le PSG ? A priori, non. Selon nos informations, Paris n’activera pas cette piste. Courtisé en Premier League, et notamment par West Ham et Aston Villa, Danny Rose se dirige vers un transfert en Angleterre et non une arrivée à Paris. En revanche, comme le10sport.com l’a plusieurs fois indiqué, le PSG travaille sur la venue d’un latéral gauche depuis plusieurs mois. Même avant la blessure de Juan Bernat, Leonardo souhaitait recruter un renfort à gauche, avec la possibilité de faire monter l’Espagnol au milieu du terrain.