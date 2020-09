Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait activé une nouvelle piste en Premier League !

Publié le 18 septembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Contraint de rechercher un latéral gauche après la longue suspension de Kurzawa et l’encore plus longue blessure de Bernat, Leonardo multiplie les pistes. Le directeur sportif du PSG regarderait du côté de la Premier League.

Déjà préoccupé par le recrutement d’un renfort en attaque et en défense centrale, Leonardo n’avait pas besoin de ça. Après la suspension de Layvin Kurzawa pour 6 matchs après la bagarre survenue lors de PSG-OM, c’est Juan Bernat qui s’est blessé contre Metz, victime d’une rupture du ligament croisé. Et même si Le Parisien a affirmé que le recrutement d'un latéral ne serait pas la priorité de Leonardo, les rumeurs se multiplient. Et après Lucas Hernandez et Mattia De Sciglio, une nouvelle piste émerge, en provenance de la Premier League.

Le PSG envisage Emerson