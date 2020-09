Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa, Bernat... Leonardo a les idées claires pour le recrutement !

Publié le 17 septembre 2020 à 20h30 par D.M.

Pour les prochaines rencontres, le PSG devra faire sans Layvin Kurzawa suspendu, mais aussi sans Juan Bernat, blessé. Malgré ces absences, le recrutement d’un latéral gauche ne figurerait pas comme une priorité pour Leonardo.

Les coups durs ne cessent de s’accumuler pour le PSG. Impliqué dans la bagarre qui a émaillé la fin de la rencontre face à l'OM ce dimanche, Layvin Kurzawa a été sanctionné de six matches ferme de suspension par la Commission de discipline de la LFP. Thomas Tuchel a donc dû composer sans l’international français pour affronter Metz ce mercredi. Mais en ce début de saison, rien ne semble aller dans le sens des Parisiens. Juan Bernat n’a pas terminé la rencontre et a dû quitter la pelouse, touché au genou. « Je crains une blessure importante. Nous attendons les examens mais… » déclarait le technicien allemand devant la presse. Et ce jeudi, la sentence est tombée pour Juan Bernat. Le PSG a indiqué, par le biais d'un communiqué, que son joueur souffrait d’une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pour au moins six mois. Une absence malvenue pour Thomas Tuchel qui voit les solutions se restreindre au poste de latéral gauche.

Confronté à des difficultés, le PSG ne voudrait pas recruter un latéral gauche