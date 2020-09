Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Leonardo après la blessure de Bernat ?

Publié le 18 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Coup dur pour le PSG, Juan Bernat sera éloigné des terrains de longs mois à cause d’une rupture du ligament croisé. Que doit alors faire Leonardo suite à cette blessure qui pourrait bien relancer le mercato parisien ?

Le PSG se serait bien passé de cela. Néanmoins, à partir de maintenant et pour plusieurs mois certainement, Thomas Tuchel devra faire sans Juan Bernat, son titulaire au poste de latéral gauche. Entré en jeu ce mercredi contre Metz, l’Espagnol n’a pu terminer la rencontre, touché au genou. Et la blessure est bien grave pour le Parisien puisqu’il souffre d’une rupture du ligament croisé. De quoi éloigner des terrains Bernat pendant plusieurs mois et donner quelques maux de tête à Tuchel pour composer son équipe. En effet, avec la suspension de Layvin Kurzawa pour 6 matchs, il ne reste plus que Bakker pour occuper cette position. De quoi inciter Leonardo à se bouger sur le marché des transferts pour trouver un nouveau joueur ?

Remplacer Bernat ou pas ?