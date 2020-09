Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas livre ses vérités sur le recrutement d’un attaquant !

Publié le 18 septembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Dominé par l’ASSE jeudi soir en championnat, l’OM a cruellement manqué de finition sur le plan offensif. Malgré tout, André Villas-Boas ne semble pas si pressé de boucler le recrutement de son nouvel attaquant…

Après avoir bouclé les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo depuis le début du mercato estival, l’OM s’est fixé un dernier objectif de taille : le recrutement d’un attaquant capable de venir concurrencer Dario Benedetto. D’ailleurs, la prestation offensive des joueurs phocéens jeudi soir au Vélodrome contre l’ASSE (0-2) a rappelé l’urgence d’un renfort à ce poste. Interrogé à ce sujet en conférence de presse après la rencontre, André Villas-Boas a confirmé son souhait de voir débarquer un renfort offensif à l’OM, mais refuse de mettre la pression sur sa direction.

« On cherche, mais on n’est pas trop pressé »