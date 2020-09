Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant déjà à oublier pour Villas-Boas ?

Publié le 17 septembre 2020 à 22h15 par A.C.

André Villas-Boas et l’Olympique de Marseille devraient voir un attaquant leur passer sous le nez.

L’Olympique de Marseille ne peut pas rester avec Dario Benedetto en seul option, comme attaquant de pointe. Le message a été lancé par André Villas-Boas et Pablo Longoria travaille déjà sur plusieurs pistes. C’est le cas selon nos informations de M’Baye Niang, que l’OM a décidé de relancer. Le joueur du Stade Rennais ne serait pas seul, puisque la piste Keita Balde a également fait surface ces dernières jours. L’international sénégalais n’entre pas dans le projet de Niko Kovac à l’AS Monaco et devrait donc partir...

Direction la Sampdoria pour Keita Balde