Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le clan Boudebouz lâche un gros indice sur son avenir !

Publié le 18 septembre 2020 à 0h15 par B.C.

Alors qu'il n'entre pas dans les plans de Claude Puel, Ryad Boudebouz n'aurait toujours pas l'intention de quitter l'ASSE.

Claude Puel s'est fixé une mission pour ce mercato estival, se séparer de certains indésirables. Ainsi, alors que Yann M'Vila vient de quitter l'AS Saint-Étienne pour rejoindre l'Olympiacos, les départs de Stéphane Ruffier, Miguel Trauco, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz sont attendus afin d'alléger la masse salariale, mais cela n'est pas gagné pour le club du Forez, notamment concernant Boudebouz. L'international algérien n'envisagerait pas de quitter l'ASSE dans l'immédiat, une tendance qui se confirme.

Boudebouz ne compte pas partir