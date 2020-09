Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel fait le forcing avec une pépite étrangère !

Publié le 18 septembre 2020 à 0h45 par La rédaction

En quête d'un nouveau latéral gauche alors que Miguel Trauco est annoncé sur le départ, l'AS Saint-Etienne serait passée à l'action pour Francisco Ortega

Après Vagner Dias, Loïs Diony et Yann M’Villa, Saint-Etienne compte poursuivre son dégraissage estival suite à une saison décevante, menant à un besoin de restructurer l’effectif des Verts. A la recherche d’un défenseur pour remplacer Miguel Trauco, qui n’entre plus dans les plans de Claude Puel et devrait quitter le club cet été, Saint-Etienne aurait ciblé Francisco Ortega, jeune latéral de 21 ans évoluant au Vélez Sarsfield. International argentin U20, Francisco Ortega est considéré comme un des joueurs les plus prometteurs de Superliga, la première division argentine. Le club du Forez serait ainsi prêt à tenter un nouveau pari risqué, alors que le pari de Miguel Trauco, arrivé l’été dernier et déjà sur le point de repartir, s’est avéré décevant.

Une offre jugée insuffisante par le Vélez Sarsfield