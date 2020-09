Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le clan Fofana envoie un terrible message à Puel !

Publié le 17 septembre 2020 à 17h15 par B.C.

Dans le viseur de Leicester, Wesley Fofana a clairement annoncé qu'il désirait quitter l'ASSE pour rejoindre l'écurie anglaise. Claude Puel a pourtant assuré de son côté que son défenseur restera dans le Forez cet été, mais le principal intéressé semble déterminé à partir.

La fin du mercato va être tendue du côté de l'AS Saint-Étienne. Alors que certains joueurs sont poussés vers la sortie, d'autres sont au contraire retenus, en particulier Wesley Fofana. Comme vous l'a annoncé le 10 Sport, Leicester est déterminé à s'attacher les services du grand espoir stéphanois, et cela ne laisse pas insensible le principal concerné. « Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui », confiait récemment Fofana dans L'Équipe . Cependant, Claude Puel a été très clair en indiquant que son joueur ne partirait pas.

« Il veut partir »