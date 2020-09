Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le dossier brûlant de l’été se tend encore plus pour Puel !

Publié le 17 septembre 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

Ardemment courtisé par Leicester, Wesley Fofana souhaite quitter l’ASSE avant la clôture du mercato estival. Et alors que Claude Puel refuse de laisser filer sa pépite, un autre prétendant étranger place également ses pions pour le jeune défenseur des Verts.

« Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui », confiait récemment Wesley Fofana dans les colonnes de L’Equipe, et le défenseur central de l’ASSE affiche donc très clairement son envie de quitter le Forez pour rejoindre Leicester cet été. Toutefois, Claude Puel ne souhaite absolument pas céder Fofana après en avoir fait ces derniers mois un élément majeur de son secteur défensif, et un bras de fer a donc été entamé entre les deux parties. Mais pendant ce temps-là, l’étranger continue de pousser pour déloger la pépite de l’ASSE.

Leicester fait le forcing, Milan également sur le coup

Foot Mercato révèle en effet que Brendan Rodgers, l’entraîneur de Leicester, ne lâcherait pas l’affaire pour Wesley Fofana et continuerait d’ailleurs d’échanger directement avec le jeune défenseur de l’ASSE, au même titre que son adjoint Kolo Touré. Les Foxes gardent donc espoir de pouvoir boucler son recrutement dans les jours à venir, mais un concurrent de taille vient pointer le bout de son nez… Le 9 juillet dernier, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité que le Milan AC était de retour à la charge pour Wesley Fofana, et Téléfoot confirme l’intérêt du club rossonero pour le joueur. La chaine précise d’ailleurs qu’une offre pourrait très prochainement être formulée par le Milan AC à l’ASSE dans ce dossier. Mais Claude Puel sera-t-il prêt à revoir sa position ?

« Il restera à l’ASSE »