Mercato - Barcelone : Une nouvelle chance pour cet indésirable ?

Publié le 17 septembre 2020 à 23h30 par A.C.

Annoncé parmi les joueurs partants du côté du FC Barcelone, Junior Firpo a vu un nouveau club s’intéresser à lui.

Des grands noms ont soit quitté, soit sont emmenés à quitter le FC Barcelone en ce mercato. Cela a été le cas d’Ivan Rakitic, qui pourrait bientôt être suivi par Arturo Vidal ou encore Luis Suarez. Les dirigeants du FC Barcelone souhaitent également voir d’autres départs se boucler. C'est le cas de Junior Firpo, qui n’a que très peu joué cette saison. Plusieurs clubs de Liga s’intéresseraient à lui, mais c’est également le cas en Italie.

L’Atalanta tente Junior Firpo