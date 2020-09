Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Suarez totalement relancé ? La réponse !

Publié le 17 septembre 2020 à 21h00 par A.C.

Luis Suarez aurait réussi ce jeudi l’examen de langue préalable à l’obtention d’un passeport italien, mais cela ne devrait vraisemblablement pas changer grand-chose à son avenir.

C’est la grosse question de cette fin de mercato. Ou jouera Luis Suarez cette saison ? Ronald Koeman ne voudrait plus de lui au FC Barcelone, même si en Catalogne on évoque un possible changement de cap. TMW annonce de son côté, que Diego Simeone aurait pris son téléphone pour convaincre Suarez de le rejoindre à l’Atlético de Madrid, alors que la Juventus, avec qui tout semblait bouclé, semble s’éloigner.

