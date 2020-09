Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà trois possibilités pour régler un dossier brûlant !

Publié le 18 septembre 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Victime d’une rupture des ligaments croisés mercredi soir, Juan Bernat sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois au PSG. Et Leonardo, même s’il dispose de moyens financiers assez limités et qu’il n’avait pas prévu cette dépense, aurait plusieurs options pour remplacer son latéral gauche.

« Malheureusement aujourd’hui, il a été confirmé que j’avais un ligament croisé antérieur rompu au genou gauche. Les blessures font partie de notre profession et il faut les affronter de la meilleure façon. C’est pourquoi à partir d’aujourd’hui je ne pense qu’à récupérer le plus tôt possible et à être de retour avec mes coéquipiers », lâchait Juan Bernat jeudi après-midi, officialisant donc son absence pour les mois à venir au PSG à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Du coup, Leonardo doit gérer cet imprévu en plus des six matchs de suspension infligés à Layvin Kurzawa, et le directeur sportif du PSG aurait déjà quelques idées en tête.

Emerson, De Sciglio… ou Bakker ?

La presse italienne a révélé ces dernières heures que Leonardo se serait rencardé sur le profil d’Emerson Palmieri (26 ans), le latéral gauche de Chelsea, que les Blues seraient disposés à céder sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Autre option à l’étude pour le PSG : Sky Italia annonce que Leonardo aurait réactivé la piste menant à Mattia De Sciglio, le latéral de la Juventus. Plus habitué à évoluer sur le côté droit de la défense, il pourrait néanmoins convenir au PSG puisqu’il est capable d’évoluer à gauche, d’autant que la situation urge pour le club de la capitale. Et enfin, les dirigeants parisiens pourraient se tourner vers une solution en interne avec le jeune Mitchel Bakker, qui pourrait dépanner Thomas Tuchel le temps que Kurzawa finisse de purger sa suspension.

