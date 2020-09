Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contact avec Leonardo ? La réponse de Pochettino !

Publié le 18 septembre 2020 à 11h15 par A.M.

Régulièrement cité parmi les prétendants à la succession de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino assure toutefois qu'il n'a pas été contacté par le PSG cet été.

Depuis quelques mois, l'avenir de Thomas Tuchel fait beaucoup parler. Et pour cause, le retour de Leonardo, qui n'est pas à l'origine de la nomination du technicien allemand, mais également les prestations poussives du PSG, ont jeté un froid sur la position de l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Et bien qu'il ait été sauvé par son parcours en Ligue des Champions et la crise sanitaire qui rend quasiment impossible son licenciement, Thomas Tuchel est régulièrement annoncé sur le départ compte tenu du début de saison du PSG. Et pour lui succéder, deux noms reviennent avec insistance, Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino, tous les deux libres. L'Argentin, qui a évolué au sein du club parisien, évoque d'ailleurs sa situation et un éventuel intérêt du PSG.

Pochettino n'a pas reçu d'offres du PSG