Mercato - Real Madrid : Un dossier colossal serait enfin bouclé !

Publié le 18 septembre 2020 à 9h30 par A.D.

Alors qu'il a passé sa visite médicale pour retrouver Tottenham, Gareth Bale devrait s'envoler vers Londres ce vendredi. Les Spurs auraient accepté de payer près de 22M€ au total pour le prêt de l'attaquant du Real Madrid.

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale serait poussé vers la sortie par Zinedine Zidane et sa direction depuis plusieurs mois. Si lors des dernières fenêtres de transferts, l'international gallois n'a pas trouvé preneur, il semblerait qu'un club soit enfin prêt à l'accueillir. Et il s'agirait d'une vieille connaissance. En effet, Gareth Bale serait de plus en plus proche de faire son retour à Tottenham.

Clap de fin ce vendredi pour Gareth Bale ?