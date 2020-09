Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : José Mourinho fait le point pour Gareth Bale !

Publié le 17 septembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Le Real Madrid serait en passe de prêter Gareth Bale à Tottenham. Toutefois, José Mourinho a entretenu le flou sur l'avenir du Gallois.

Sans recrue, le mercato du Real Madrid se joue du côté des sorties. Alors qu'Hakimi est parti à l'Inter et James Rodriguez à Everton, deux autres joueurs devraient suivre. Sergio Reguilon serait tout proche de rejoindre Tottenham pour 30M€. Un chemin que l'Espagnol ne devrait pas être le seul à emprunter. Mis sur la touche par Zidane, Gareth Bale serait aussi en route vers les Spurs. Après un passage à Londres entre 2007 et 2013, le coûteux Gallois pourrait donc faire son retour en prêt.

« C'est toujours un joueur du Real Madrid »