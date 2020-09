Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koundé met les choses au point sur son avenir !

Publié le 18 septembre 2020 à 7h30 par D.M.

Annoncé du côté du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore de Manchester City, Jules Koundé a mis fin aux rumeurs sur son départ et a confirmé qu’il allait rester au FC Séville cette saison.

Jules Koundé a bien grandi en Liga. Passé par les Girondins de Bordeaux, le défenseur français a énormément progressé sous le maillot du FC Séville comme l’illustre sa grande saison en Espagne. Vainqueur de la Ligue Europa, Jules Koundé ne laisserait pas indifférents de nombreux clubs européens. Selon la presse espagnole, le Real Madrid et le FC Barcelone apprécieraient énormément son profil tout comme Manchester City. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur de 21 ans fait l’objet de nombreuses rumeurs, mais ce jeudi, Koundé a pris la parole afin de mettre les choses au clair concernant son avenir.

« Je reste à Séville »