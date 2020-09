Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'entourage de Fofana en rajoute un couche !

Publié le 18 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Formateur de Wesley Fofana, Anthony Loupy confirme que le rêve du défenseur de l'ASSE est de rejoindre la Premier League.

« Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui. Je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. En mettant cette somme, Leicester prouve qu’il me veut vraiment. Ce n’est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre des défenseurs centraux est immense. C’est un vrai projet sportif ». Wesley Fofana l'a confirmé, il souhaite rejoindre Leicester qui lui offre un beau contrat de cinq ans, ce à quoi s'oppose Claude Puel. Critiqué depuis son annonce, le défenseur de l'ASSE peut toutefois compter sur le soutien d'Anthony Loupy son formateur en U15 à Bel-Air, qui confirme que Wesley Fofana a toujours voulu rejoindre la Premier League et qu'il est difficile de refuser une telle opportunité.

«Ça a toujours été son rêve de jouer un jour en Angleterre»