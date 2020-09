Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité en or pour une star de Mourinho ?

Publié le 18 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Ne faisant plus l’unanimité à Tottenham, Dele Alli serait à portée de main du PSG. Un prêt ne serait pas à écarter pour l’international anglais !

Ne s’étant pas montré assez satisfaisant aux yeux de José Mourinho dimanche lors de la première de Tottenham en Premier League face à Everton (0-1), Dele Alli (24 ans) a été remplacé à la mi-temps par The Special One . Depuis, son avenir à Tottenham s’écrirait en pointillés alors que Gareth Bale se rapproche beaucoup des Spurs . Un échange avec le Gallois aurait été dans les tuyaux, mais le Real Madrid ne souhaiterait pas inclure l’international anglais dans cette opération. La potentielle disponibilité de Dele Alli sur le marché aurait titillé le PSG. The Daily Telegraph a souligné un intérêt de longue date du club de la capitale mercredi. Et les Spurs pourraient faire une fleur au PSG.

Tottenham enclin à l’idée de prêter Dele Alli au PSG ?