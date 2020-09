Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un gros coup avec un joueur de Mourinho ?

Publié le 17 septembre 2020 à 17h45 par T.M.

Jusqu’au 5 octobre, Leonardo devrait s’activer pour dénicher de nouveaux joueurs pour le PSG. Et pour cela, il pourrait notamment tenter un coup du côté de Tottenham avec un joueur de José Mourinho.

Avec la blessure de Juan Bernat ce mercredi, le mercato du PSG pourrait être relancé. En effet, désormais, Leonardo pourrait bien devoir recruter un nouvel arrière gauche pour Thomas Tuchel. Un nouveau dossier qui s’ajoute déjà à celui du milieu de terrain et du défenseur central. Jusqu’à la fin du mercato estival, le directeur sportif parisien pourrait donc avoir des maux de tête tant il a du pain sur la planche. Les pistes activées sont tout de même nombreuses et alors qu’aux yeux de beaucoup, recruter un joueur dans l’entrejeu semble être une priorité, le PSG pourrait trouver son bonheur au sein de l’effectif de José Mourinho à Tottenham.

Le gros coup Dele Alli ?