Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé viendrait chambouler le dossier Gareth Bale !

Publié le 17 septembre 2020 à 11h00 par B.C.

Alors que Gareth Bale est dans le viseur de Tottenham, Dele Alli pourrait faire le chemin inverse dans le cadre d'un échange selon la presse britannique. Cependant, le Real Madrid n'envisagerait absolument pas l'arrivée du milieu offensif.

Après une saison de galère, Gareth Bale pourrait rebondir dans un endroit qu'il connaît bien. José Mourinho souhaiterait en effet profiter de la situation difficile du Gallois au Real Madrid pour mettre la main sur lui avant la fin du mercato estival, une excellente nouvelle pour Zinedine Zidane. « Bale est proche de Tottenham, mais ce n’est pas bouclé. C’est une négociation compliquée », a confirmé ce mercredi à la BBC Jonathan Barnett, son agent. Reste désormais à savoir si les deux clubs parviendront à trouver un accord. Le Telegraph annonçait de son côté que le Real Madrid serait disposé à prêter Gareth Bale à Tottenham tout en payant la moitié de son salaire, soit environ 7M€, et en accueillant en échange le milieu offensif Dele Alli. Un scénario totalement démonté par AS ce jeudi.

Le Real Madrid rejette Dele Alli... à cause de Kylian Mbappé

D'après le quotidien espagnol, le Real Madrid n'envisagerait absolument pas de récupérer Dele Alli en échange de Gareth Bale. Alors que l'international anglais perçoit 10M€ par saison à Tottenham, son arrivée chez les Merengue ajouté à la prise en charge de la moitié de salaire de Gareth Bale ne permettrait pas d'alléger la masse salariale du club, le grand objectif de ce mercato. Le Real Madrid reste focalisé sur Kylian Mbappé et cherche à faire des économies afin de mettre la main sur l'attaquant du PSG. La piste Dele Alli va alors à l'encontre des plans de Zinedine Zidane, d'autant que ce dernier ne serait pas non plus emballé par le joueur de José Mourinho. On n'est donc pas près de voir Dele Alli sous le maillot blanc.