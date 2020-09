Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait régler deux problèmes de Tuchel... d’un seul coup !

Publié le 17 septembre 2020 à 17h30 par A.C.

Cette fin de mercato devrait être très animée pour Leonardo et le Paris Saint-Germain.

Certains observateurs estiment que c’est une erreur inacceptable de la part d’un club tel que le Paris Saint-Germain. Le départ de Thiago Silva était prévu et, même si Tanguy Kouassi a un peu surpris tout le monde en rejoignant le Bayern Munich, le PSG avait tout le temps pour trouver un défenseur central. Peut-être que Leonardo pensait voir enfin Marquinhos descendre d’un cran, mais Thomas Tuchel a déjà écarté cette possibilité. Le coach du PSG semble en effet persuadé que le poste du nouveau capitaine est celui de sentinelle, aux côtés de Marco Verratti... ce qui d’ailleurs en agacerait plus d’un au sein du vestiaire, à en croire RMC Sport . De l’autre côté, nous vous expliquons depuis plusieurs mois sur le10sport.com que Leonardo souhaite absolument recruter un milieu de terrain et cela pourrait être une priorité de cette fin de mercato. Surtout si Idrissa Gueye, dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League selon nos informations, vient à partir.

Nainggolan, une nouvelle occasion pour le PSG

Pour le milieu de terrain, une nouvelle piste a tout récemment fait surface, pour le Paris Saint-Germain. D’après les informations de Simone Rovera, journaliste de Téléfoot La Chaîne , Radja Nainggolan pourrait devenir une option pour le PSG. Des informations confirmées ce jeudi par Il Corriere dello Sport, qui annonce que l’international belge pourrait bien être le prochain coup de Leonardo en Serie A. Il n’est d’ailleurs pas le seul Interista suivi par le PSG, puisqu’ Il Corriere parle également de Milan Skriniar. Ce nom n’est pas nouveau, puisque la presse italienne le lie au PSG depuis plusieurs mois déjà.

Leonardo voudrait faire d'une pierre deux coups !