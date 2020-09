Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’attaque à «un futur crack» !

Publié le 18 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

A la recherche d’un attaquant, Pablo Longoria aurait notamment coché le nom d’Ahmed Kutucu. Et avec le joueur de Schalke 04, l’OM pourrait bien s’offrir un véritable talent.

Désormais, à l’OM, la priorité de ce mercato estival est de trouver un attaquant. Un renfort tant désiré par André Villas-Boas. « Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant », a toutefois confié Pablo Longoria au sujet de cet énorme dossier. Il n’empêche que le « Head of Football » de l’OM multiplierait les pistes pour dénicher la perle rare. Dernièrement, Téléfoot révélait ainsi une nouvelle piste en la personne d’Ahmed Kutucu, international turc de 20 ans, qui évolue aujourd’hui à Schalke 04.

« Un très beau coup pour l’OM »