Mercato - Real Madrid : Nouvelle porte de sortie pour un indésirable de Zidane !

Publié le 17 septembre 2020 à 16h00 par La rédaction

N’entrant plus dans les plans de Zinedine Zidane, Nacho devrait quitter le Real Madrid cet été. Le défenseur est proposé en Italie.

Alors que le Real Madrid a également été touché financièrement par la crise du Covid-19, les dirigeants madrilènes cherchent à se séparer de plusieurs joueurs. Florentino Perez avait déjà averti les supporters il y a quelques semaines de ne pas s'attendre à des recrues cet été, mais plutôt à des départs. Si Brahim Diaz et Oscar Rodriguez sont déjà partis, et que Gareth Bale et Sergio Reguilon sont proches de rejoindre Tottenham, certains indésirables peine à taper dans l’oeil d’autres clubs, à l’image de Nacho. qui Avec un temps de jeu relativement réduit lors de la saison dernière, le défenseur âgé de 30 ans n'est pas parvenu à convaincre le Milan AC, qui s'était vu proposer ses services par le Real Madrid.

Nacho proposé à l’AS Roma

Déjà proposé à l’AC Milan il y a quelques semaines, Nacho aurait récemment été proposé à l’AS Roma, selon les informations de Mundo Deportivo. Possédant encore deux ans de contrat, le défenseur central de 30 ans cherche à relancer sa carrière après une saison où il n’a pu bénéficier que d’un temps de jeu très réduit, avec seulement dix matchs joués toutes compétitions confondues. Alors que l’AC Milan n’avait pas donné suite, l’AS Roma n’a pour le moment pas répondu, laissant l’avenir de l’international espagnol toujours incertain.