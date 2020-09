Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé à l'origine d'un énorme coup de balai... au Real Madrid !

Publié le 17 septembre 2020 à 12h30 par A.M.

Toujours bien décidé à recruter Kylian Mbappé l'été prochain, le Real Madrid se prépare petit à petit pour cette opération colossale. Et le plan se déroule plutôt bien jusque-là puisque le club merengue est en train de réussir son opération dégraissage.

La crise sanitaire a changé les plans des clubs européens sur le marché des transferts. Et pour cause, la pandémie de Covid-19 a lourdement impacté les finances de tous les clubs, même les plus riches. C'est ainsi que cet été, il ne risque pas d'y avoir de grosses transactions et tous les transferts les plus importants sont reportés d'au moins un an. C'est évidemment le cas de Kylian Mbappé grand objectif du Real Madrid avant que le coronavirus ne change le monde. Il est raidement devenu impossible que le club merengue envisage une opération de cette envergure estimé à 300M€ en début d'année. Mais cela n'empêche par les Madrilènes d'être toujours ambitieux dans ce dossier. Le Real Madrid n'a effectivement pas abandonné l'idée de recruter l'attaquant du PSG en 2021 à un an de la fin de son contrat. Et afin d'y parvenir, la Casa Blanca met tous les atouts de son côté.

Le Real Madrid boucle son gros dégraissage...

Et cela passe notamment par un dégraissage d'envergure. En effet, le Real Madrid est en train de réaliser un mercato idéal en se séparant de ses indésirables et en se renforçant grâce à des retours de prêt. Très rapidement, le club merengue a réussi à se séparer d'Achraf Hakimi, qui revenait d'un prêt de deux ans au Borussia Dortmund, cédé pour 40M€ à l'Inter Milan. De la même façon, Sergio Reguilon, prêté au FC Séville la saison dernière et barré par la concurrence de Ferland Mendy et Marcelo, va s'engager à Tottenham pour 30M€. Par conséquent, le Real Madrid va récupérer 70M€ sans avoir à compenser ces départs. Mais surtout, la Casa Blanca va réussir le tour de force de se séparer de deux indésirables de Zinedine Zidane dont les salaires plombent les finances du club : James Rodriguez et Gareth Bale. Le Colombien a rejoint Carlo Ancelotti à Everton tandis que le Gallois va retrouver José Mourinho à Tottenham. Les deux anciens techniciens madrilènes rendent ainsi un grand service à leur ancien club, puisque même si dans les deux cas le Real Madrid ne touchera aucune indemnité de transfert, l'économie sur la masse salariale est considérable.

... pour accueillir Mbappé