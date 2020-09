Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City, Inter... Un coup de tonnerre pour Messi en 2021 ?

Publié le 17 septembre 2020 à 11h30 par B.C.

Désireux de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi va finalement rester une saison de plus en Catalogne, faute d'accord avec sa direction. Mais les envies d'ailleurs de l'Argentin ne se seraient pas envolé, et l'année 2021 pourrait s'avérer mouvementée pour la Pulga.

Les envies de départ de Lionel Messi auront incontestablement marqué ce mercato estival. À la fin du mois d'août, l'Argentin a officiellement fait savoir à sa direction qu'il désirait quitter le FC Barcelone après 20 ans de bons et loyaux services, mais Josep Maria Bartomeu n'a rien voulu savoir. Alors que Lionel Messi envisageait de partir gratuitement grâce à une clause présente dans son bail, le président du FC Barcelone a réclamé les 700M€ de sa clause libératoire pour le départ de sa star. Un montant qu'aucun club ne peut débourser. Ne voulant pas se livrer à une bataille judiciaire avec son club de cœur, Lionel Messi a donc annoncé qu'il resterait au Barça, avec qui il est lié jusqu'en juin 2021, mais ses envies de départ ne sont pas passées.

Messi à l'écoute des offres dès janvier ?

Le feuilleton Messi pourrait en effet connaître une deuxième saison l'été prochain. D'après les informations d' OK Diario , la Pulga a toujours l'intention de plier bagage et prévoirait d'écouter attentivement toutes les offres qui lui seront formulées à partir de janvier, lorsqu'il sera autorisé de signer librement dans une autre écurie. Lionel Messi refuse de continuer au Barça, tout du moins avec cette direction, et n'aurait pas l'intention de s'asseoir autour d'une table avec Josep Maria Bartomeu pour évoquer une prolongation. Les candidats devraient se bousculer pour Lionel Messi, qui pourra cette fois-ci partir gratuitement l'été prochain si sa situation contractuelle n'évolue pas d'ici 2021. OK Diario indique que Manchester City, le PSG ou encore l'Inter Milan pourraient se lancer sur ses traces.

