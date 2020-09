Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réelle carte à jouer avec Dele Alli !

Publié le 18 septembre 2020 à 1h15 par T.M.

En Angleterre, on explique que le PSG serait une possible destination pour Dele Alli. Et visiblement, Leonardo aurait toutes les raisons d’y croire pour le joueur de Tottenham.

D’ici la fin du mercato estival, cela devrait bouger au PSG. Avec la grave blessure de Juan Bernat, Leonardo pourrait recruter un nouvel arrière gauche, cherchant déjà à faire venir un défenseur central et un milieu de terrain. D’ailleurs, dans l’entrejeu, le bonheur du Brésilien pourrait se trouver du côté de Tottenham. Selon les dernières informations du Daily Mail , le PSG serait notamment intéressé par Dele Alli, dans l’avenir à Tottenham apparait plus qu’incertain. Etant intéressé par le joueur de José Mourinho depuis plusieurs années désormais, le club de la capitale pourrait enfin rafler la mise. Et la porte serait ouverte pour Leonardo dans ce dossier Alli.

Tottenham pourrait faire les affaires du PSG