Mercato - Real Madrid : Ça se bousculerait pour l'avenir de Luka Jovic !

Publié le 18 septembre 2020 à 0h30 par D.M.

Luka Jovic pourrait quitter le Real Madrid sous la forme d’un prêt. Des clubs allemands et italiens se seraient positionnés dans ce dossier.

Alors que Gareth Bale serait sur le point de quitter le Real Madrid, un autre attaquant pourrait changer d’air cet été. Recruté l’été dernier, Luka Jovic n’a pas réussi à convaincre Zinedine Zidane et a occupé, la majeure partie du temps, le banc des remplaçants. Luka Jovic voudrait désormais obtenir du temps de jeu et serait prêt à quitter le Real Madrid lors de ce mercato estival selon des informations de Marca . Mais peu de clubs semblent enclins à dépenser une forte somme cet été. Ainsi, le joueur pourrait partir de la Casa Blanca sous la forme d’un prêt.

Jovic ne manque pas de prétendants