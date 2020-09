Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel tente un coup… à 0€ !

Publié le 17 septembre 2020 à 23h45 par D.M.

A la recherche de bons coups, l’ASSE aurait coché le nom de Raouf Mroivili, libre depuis son départ de Metz. Lorient et Troyes garderaient également un œil sur le jeune milieu de terrain.

Le mercato de l’ASSE s’est accéléré ces derniers jours puisque plusieurs départs sont intervenus. Ne rentrant pas dans les plans de Claude Puel, Yann M’Vila s’est envolé pour l’Olympiakos tandis que Loïs Diony a pris la direction d’Angers. L’entraîneur de l’ASSE s'est, en effet, fixé comme objectif de renouveler et rajeunir son effectif comme il l’avait laissé entendre le 4 septembre dernier : « Il y a une volonté de se projeter un petit peu plus dans le futur et essayer de prendre des jeunes éléments qui seront à même de continuer le projet et être le futur de Saint-Etienne . »

L’ASSE sur les traces de Raouf Mroivili