Mercato - OM : Pablo Longoria a formulé une offre pour un attaquant !

Publié le 17 septembre 2020 à 20h15 par T.M.

Du côté de l’OM, on est toujours à la recherche d’un attaquant. Et pour satisfaire les besoins d’André Villas-Boas, Pablo Longoria serait passé à l’action dans un dossier.

Jusqu’à la fin du mercato estival, le dossier de l’attaquant fera parler à l’OM. En effet, aux yeux d’André Villas-Boas, recruter un renfort offensif est une priorité. Encore faut-il trouver la perle rare qui coche toutes les caractéristiques. En effet, Pablo Longoria a expliqué que si l’opportunité venait à ne pas se présenter cet été, cela ne serait pas si grave : « Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant ». Il n’empêche qu’à l’OM, on s’activerait tout de même pour trouver cet attaquant tant espéré. Et une offre officielle aurait été formulée.

L’OM accélère pour Emmanuel Dennis !

Il y a quelques jours, Manu Lonjon révélait que l’OM s’intéressait à Emmanuel Dennis, international nigérian de 22 ans, qui évolue aujourd’hui au Club Bruges. Et visiblement, ce joueur pourrait bien être l’attaquant recherché par les Phocéens. En effet, toujours selon Manu Lonjon, une offre officielle aurait été formulé pour faire venir Dennis à l’OM. A voir si cela portera ses fruits et aboutira à quelque chose de concret.