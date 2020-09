Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'OL confirme son intérêt pour une piste de Villas-Boas !

Publié le 17 septembre 2020 à 18h15 par La rédaction

En difficulté financière, l’OM cherche à trouver la bonne affaire sans trop dépenser. C’est ainsi que le club phocéen aurait coché le nom de Facundo Pellistri. Cependant, l'OL semble mieux positionné dans ce dossier...

Si on annonçait au début de l’été que l’OM devait impérativement vendre certains joueurs, cela n’a pas empêché le club phocéen de s’activer dans le sens des arrivées. Après avoir recruté Pape Gueye et Yuto Nagatomo libres et s’être fait prêter Leonardo Balerdi, André Villas-Boas s’active maintenant pour son secteur offensif. L’OM aurait coché le nom de Facundo Pellistri, l’ailier de Penarol, pour se renforcer offensivement, tout comme l'Olympique Lyonnais.

L’OL discute déjà avec Facundo