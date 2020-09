Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour cet attaquant de Ligue 1

Publié le 17 septembre 2020 à 19h45 par A.C.

Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, a laissé peu de place au doute concernant l’avenir d’El Bilal Touré.

Le mercato se termine dans moins de vingt jours et l’Olympique de Marseille cherche toujours un attaquant. Selon nos informations, Pablo Longoria a récemment réactivé la piste M’Baye Niang du Stade Rennais. D’autres pistes ont été annoncés ces derniers jours, avec France Football qui a assuré que la priorité de l’OM serait El Bilal Touré. RMC Sport a évoqué de son côté la possibilité de voir Valère Germain et Marley Aké être insérés dans les négociations avec le Stade de Reims...

« Toure jouera avec le Stade de Reims cette année, il n'a pas de bon de sortie »