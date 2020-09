Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l’avenir de Bartomeu ?

Publié le 17 septembre 2020 à 19h30 par T.M. mis à jour le 17 septembre 2020 à 20h15

Cela fait désormais plusieurs mois que Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, est pointé du doigt en Catalogne. Alors que la colère est montée chez les socios, le départ pourrait être plus proche que jamais pour l’actuel homme fort du club barcelonais.

La crise frappe de plein fouet le FC Barcelone. Suite à la l’humiliation vécue en Ligue des Champions, le club catalan est un véritable champ de ruines et désormais, on souhaite reconstruire de zéro. Une révolution qui doit toucher tous les étages du club, à la fois dans l’effectif, sur le banc de touche, Ronald Koeman a déjà remplacé Quique Setien, mais aussi dans l’organigramme. Alors que Ramon, Planes a succédé à Eric Abidal, c’est un autre départ qui été réclamé par les fans du Barça : Josep Maria Bartomeu. En effet, le président blaugrana est pointé du doigt par beaucoup comme le principal responsable de l’échec actuel du projet barcelonais. Ces derniers mois, la colère n’a fait que monter, même Lionel Messi n’a pas hésité à se lâcher sur son président suite à son feuilleton concernant ces envies de départ. La tête de Bartomeu est donc réclamée par beaucoup, qui n’entendent pas attendre les prochaines élections présidentielles, qui se dérouleront en mars. Un souhait qui pourrait prochainement devenir réalité et Josep Maria Bartomeu pourrait céder sa place plus tôt que prévu finalement.

Une motion de censure qui porte ses fruits ?