Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à 45M€ programmé pour cet été ?

Publié le 18 septembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Contraint de vendre avant de recruter, le FC Barcelone cherche à renflouer ses caisses. Poussé vers la sortie, Nelson Semedo pourrait partir vers la Premier League, avec à la clé une belle indemnité de transfert, et le joueur serait conscient que son départ est inéluctable.

Depuis l’arrivée de Ronald Koeman, le FC Barcelone n’a toujours pas enregistré d’arrivée majeure. Et pour cause, les Catalans manquent de fonds. La direction a bien essayé de renflouer les caisses en poussant vers la sortie des cadres vieillissants avec de gros salaires comme Arturo Vidal, Ivan Rakitic ou Luis Suarez, mais cela ne semble pas suffire pour le moment. Et si les Blaugrana espèrent attirer Memphis Depay, Serginio Dest ou encore Eric Garcia, il va falloir récupérer de l’argent. Et dans cette optique, le Barça mise sur le départ de Nelson Semedo.

Direction la Premier League pour Semedo ?