Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Luis Suarez ?

Publié le 18 septembre 2020 à 8h30 par A.D.

Sur le départ au FC Barcelone, Luis Suarez aurait pu rejoindre la Juventus, mais il semblerait que le club turinois ait finalement opté pour Edin Dzeko. Ainsi, El Pistolero, qui aurait passé son test d'italien, pourrait atterrir à Milan du côté de l'Inter.

En pleine révolution, le FC Barcelone devrait se débarrasser de Luis Suarez lors de ce mercato estival. Alors qu'il a fêté ses 33 ans, El Pistolero est sur le déclin et ne représente plus l'avenir du Barça. Ainsi, il serait préférable pour le club et le joueur de se séparer dès cet été. Ces dernières semaines, Luis Suarez semblait se rapprocher de plus en plus de la Juventus. Toutefois, La Vieille Dame se serait finalement tourné vers un autre joueur et l'international uruguayen se dirigerait plutôt vers l'Inter.

Direction l'Inter pour Luis Suarez ?