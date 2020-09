Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas démonte une piste offensive à 20M€ !

Publié le 18 septembre 2020 à 9h15 par A.M.

Bien que décidé à recruter un attaquant d'ici la fermeture du mercato le 5 octobre prochain, André Villas-Boas assure toutefois qu'Emmanuel Dennis n'est absolument pas un dossier chaud.

Ce n'est un secret pour personne, l'Olympique de Marseille cherche un attaquant avant la clôture du mercato le 5 octobre. Il faut dire que Dario Benedetto semble être la seule option au poste d'avant-centre aux yeux d'André Villas-Boas. Le technicien portugais ne compte plus sur Kostas Mitroglou, et en l'absence de l'Argentin, c'est Maxime Lopez qui a été aligné en faux numéro 9 contre l'ASSE jeudi soir alors que Valère Germain et Marley Aké ont débuté sur le banc. Une situation qui prouve la nécessité de recruter un attaquant pour l'OM. Et ces derniers jours, plusieurs noms circulent afin de renforcer ce secteur de jeu.

L'OM n'est pas sur Emmanuel Dennis