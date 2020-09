Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès lance un nouveau chantier pour Leonardo !

Publié le 19 septembre 2020 à 19h15 par A.M.

Alors que Juan Bernat sera absent plusieurs semaines suite à une rupture des ligaments croisés, Pierre Ménès constate que c'est un nouveau chantier qui s'ouvre pour Leonardo sur le mercato.

Cet été, ce ne sont pas les chantiers qui manquent pour le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale doit recruter au moins un défenseur central, un milieu de terrain voire un attaquant, après avoir obtenu le prêt d'Alessandro Florenzi afin de compenser l'absence d'un latéral droit. Mais ce n'est pas tout. En effet, le PSG a perdu Juan Bernat sur blessure. L'international espagnol, qui va se faire opérer du genou cette semaine, a été victime d'une rupture des ligaments croisés, qui contraint Leonardo à se mettre en quête d'un latéral gauche comme le constate Pierre Ménès.

«Grave blessure de Bernat qui va obliger Leonardo à recruter un latéral gauche»