Mercato - PSG : Une recrue pour remplacer Bernat ? La réponse de Tuchel !

Publié le 19 septembre 2020 à 14h45 par A.M.

Alors que la blessure de Juan Bernat pourrait contraindre le PSG de recruter un nouveau latéral gauche, Thomas Tuchel jette un froid dans ce dossier.

« Oui on veut accélérer (...) Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain. Nous devons remplacer des joueurs qui sont partis et qui nous manquent ». Thomas Tuchel l'a assuré, il souhaite attirer trois recrues afin de renforcer trois postes bien précis. Mais la blessure de Juan Bernat redistribue les cartes puisque l'international espagnol a été victime d'une rupture des ligaments croisés et manquera plusieurs mois. Quantitativement, le PSG reste bien fourni au poste de latéral gauche avec Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker, sans oublier Abdou Diallo qui peut dépanner à ce poste. En revanche, d'un point de vue qualitatif, des questions se posent d'autant plus que Layvin Kurzawa est suspendu pour les six prochains matches de Ligue 1. Malgré tout, Thomas Tuchel n'attend pas forcément de renforts à ce poste.

Tuchel ne juge pas nécessaire de recruter un latéral gauche