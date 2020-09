Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel met la pression sur Leonardo !

Publié le 19 septembre 2020 à 13h45 par A.M.

Toujours dans l'attente de renforts d'ici la fin du mercato, le 5 octobre prochain, Thomas Tuchel annonce clairement qu'il attend l'arrivée de trois joueurs.

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a clairement changé les plans du Paris Saint-Germain sur le mercato. Et pour cause, alors que le club de la capitale nourrissait de grandes ambitions sur le marché, Leonardo a dû faire preuve de prudence. C'est ainsi qu'après avoir levé l'option d'achat de Mauro Icardi, le directeur sportif du PSG a prolongé le contrat de Layvin Kurzawa avant d'obtenir le transfert définitif de Sergio Rico qui était prêté par le FC Séville jusque-là. Enfin, Alessandro Florenzi a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma afin de compenser le départ de Thomas Meunier. Mais il y a encore plusieurs clubs à renforcer comme l'explique Thomas Tuchel qui attend pas moins de trois renforts d'ici le 5 octobre.

«On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu»